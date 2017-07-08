Çanakkale'de 226 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitme hazırlığındaki 226 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Kaçışı organize ettikleri iddiasıyla da 11 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık İlçesi'nin Gülpınar Köyü ile Ezine İlçesinin Geyikli Beldesi'nde belirlenen noktalara bugün saat 03.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kamyon ve 1 minibüs içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan ve Hindistan uyruklu 226 kaçak yakalandı. Kaçakları İtalya'ya götürmeyi planladıkları belirlenen 6 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kaçak göçmenlerin İtalya'ya gidişte kullanmayı planladıkları öne sürülen 25 metrelik tekne ise Kumbağ Limanında ele geçirildi. Teknede 5 organizatör daha yakalandı. Teknede yapılan aramada 160 5 litrelik su, 100 kilo hurma, 500 lavaş ekmeği bulundu. Tekneye el konulurken, gözaltına alınan 11 şüpheli, ifadelerinin alınması için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına, 226 kaçak ise Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.



- Çanakkale