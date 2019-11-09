Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen yakalandı.

09.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:15
Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı
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