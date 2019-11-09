Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

09.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:31
Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 205 kaçak göçmen, ekipleri tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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