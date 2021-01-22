Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı

22.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:57
Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi açıklarındaki teknede 20 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi açıklarındaki teknede 20 kaçak göçmen yakalandı. Sahilde yapılan aramada ise, 184 kaçak göçmen bulundu.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Beşik Burnu mevkisinde, içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan balıkçı teknesi olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi, teknede 20 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanmasının ardından İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile bölgede arama yapıldı. Sahilde bekleyen 184 kaçak göçmen de bulundu.Toplam 204 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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