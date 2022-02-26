Çanakkale'de 2021 yılında 3 bin 367 kişi evlendi - Haberler

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Çanakkale'de 2021 yılında 3 bin 367 kişi evlendi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Çanakkale'de 2021 yılında 3 bin 367 kişi evlendi

Çanakkale'de 2021 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 367 oldu.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de 2021 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 367 oldu.

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 oldu.

Çanakkale'de ise 2021 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 367 oldu. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - Magazin

Çanakkale, Magazin, Haberler

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