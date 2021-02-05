Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı
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Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı

05.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:59
Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı

ÇANAKKALE'de 20 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 25 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de 20 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 25 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, ocak ayı içerisinde motosiklet, hayvan ve kablo çalıp, 7 ev, 2 iş yeri  ve 1 kamu kurumundan hırsızlık yapan 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorguya alındı.


Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı
Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı
Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı
Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı
Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı
Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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