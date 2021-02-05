Çanakkale'de 20 hırsızlık olayına 25 gözaltı

ÇANAKKALE'de 20 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 25 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, ocak ayı içerisinde motosiklet, hayvan ve kablo çalıp, 7 ev, 2 iş yeri ve 1 kamu kurumundan hırsızlık yapan 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorguya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı