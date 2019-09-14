Çanakkale'de 2 turizm merkezinin statüsü iptal edildi

14.09.2019 16:50

Turizm bölgelerinde önemli değişiklikleri kapsayan Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Çanakkale-Çan-Etili-Tepeköy Termal Turizm Merkezi ve Çanakkale Yenice Turizm Merkezinin statüsü iptal edildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 35 turizm bölgesiyle kültür, turizm koruma gelişme bölgesinin statüsü iptal edildi. Yayımlanan merkezler arasında Çanakkale-Çan-Etili-Tepeköy Termal Turizm Merkezi ve Çanakkale Yenice Turizm Merkezi de yer aldı. Karar dahilinde 30 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma-gelişim bölgesinin ise sınırlarının değiştirildiği açıklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA