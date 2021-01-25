Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
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Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

25.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:42
Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 şüphelinin, 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosillerini satmaya çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.V, B.Ç, K.T. ve A.S. gözaltına alındı.

Toplam 6 deniz yıldızı fosiline el konulurken, 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Fosiller yapılan incelemenin ardından Troya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerden M.V. ve B.Ç'nin bir süre önce de fosil satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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