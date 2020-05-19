Çanakkale'de 2 metrelik köpek balığı sahile vurdu Çanakkale'de 2 metrelik köpek balığı sahile vurduÇANAKKALE'de, 'altıyarıklı canavar' olarak da bilinen boz camgöz köpek balığı, ölü olarak yeni kordon sahiline vurdu.

Çanakkale'de 2 metrelik köpek balığı sahile vurdu

ÇANAKKALE'de, 'altıyarıklı canavar' olarak da bilinen boz camgöz köpek balığı, ölü olarak yeni kordon sahiline vurdu. Kumsalda köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Bugün sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi'ndeki yeni kordon sahiline 2 metre uzunluğunda ölü bir köpek balığı vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpek balığını görünce büyük panik ve şaşkınlık yaşadı. İlk defa köpek balığı gören bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

'İLK DEFA BİR KÖPEK BALIĞI GÖRDÜM'

Sahile ölü olarak vuran köpek balığını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Özlem Karakaşoğlu, ?Sahilde gezerken bir şeyler bulmak hep bana denk geliyor. Köpekbalığı birkaç metre ilerideydi. Arkadaşlar onu kenara çekti. 2 metre civarında bir köpek balığı. Ara sıra sahile ölmüş yunuslar vurabiliyor. Ama ilk defa bir köpek balığı gördüm? diye konuştu.

DERİN SU BALIĞI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezginer Tuncer, "Bu halk arasında boz camgöz köpekbalığı olarak anılır. Aynı zamanda 'altıyarıklı canavar' köpekbalığı olarak da bilinir. Derin sularda yaşar. Kıyılara girmeyen bir balıktır. Boğaza nasıl girdiğini tam olarak bilmiyoruz. Ölüm nedeni ancak yapılacak bir otopsi sonucu belirlenebilir" dedi.

Kaynak: DHA