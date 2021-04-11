Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı iki köy koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı iki köy koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı. 

İlçeye bağlı Kalafat ve Gürçeşme köyleri, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köylere giriş ve çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı. Jandarma ekipleri, köy girişlerinde önlem aldı. 

Alınan tedbirler kapsamında, köylerde toplu olarak ibadet edilmesi kısıtlama süresi boyunca ertelendi. Cenaze namazları, bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınacak ve cenaze defin işlemleri kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilecek. Taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması noktasında vatandaşlar bilgilendirilecek. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ve kahvehanelerin faaliyetleri kısıtlama süresi boyunca durdurulacak. Vatandaşların kendi evlerinde kalmaları esası ile kısıtlama süresi boyunca ev ziyaretleri yasaklanacak. Belediye ve köy minibüsleri işçi servisleri gibi her türlü toplu taşıma araçlarının bu yerleşim birimlerine giriş çıkışı kısıtlanacak. 

Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Biga Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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