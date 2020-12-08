Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'de koronavirüs vakalarında artış yaşanan 2 köy ile 5 mahalledeki bazı evler karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'de koronavirüs vakalarında artış yaşanan 2 köy ile 5 mahalledeki bazı evler karantinaya alındı.

?Biga ilçesinin Güleç ve Ezine ilçesinin Mecidiye köyleri, ilçe hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla karantinaya alındı. Biga ilçe merkezinde ayrıca Sakarya, Yeniceköy, Şirintepe, Hamdibey ve Turan mahallelerinde koronavirüs görülen 18 ev için karantina kararı alındı. Karantinaya alınanların tüm ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı