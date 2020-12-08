Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

08.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:40
Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE'de koronavirüs vakalarında artış yaşanan 2 köy ile 5 mahalledeki bazı evler karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'de koronavirüs vakalarında artış yaşanan 2 köy ile 5 mahalledeki bazı evler karantinaya alındı.

?Biga ilçesinin Güleç ve Ezine ilçesinin Mecidiye köyleri, ilçe hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla karantinaya alındı. Biga ilçe merkezinde ayrıca Sakarya, Yeniceköy, Şirintepe, Hamdibey ve Turan mahallelerinde koronavirüs görülen 18 ev için karantina kararı alındı. Karantinaya alınanların tüm ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı
Son dakika haber: Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı
Son dakika haberi: Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Son dakika haberi: Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Özdemir Pelin Karahan
Spor Sörloth Serdar Aziz Sinan Gümüş Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:41:34. #1.14#
title