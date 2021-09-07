Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı
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Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı

Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yavaşlar köyü Değirmendere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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