ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
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ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda 8 Haziran'da başlayan müsilaj temizleme çalışmaları, bugün de devam etti.

ÇANAKKALE Boğazı'nda 8 Haziran'da başlayan müsilaj temizleme çalışmaları, bugün de devam etti. Çanakkale'de bugüne kadar 198 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale'de Yat Limanı içinde sürdürüldü. Boğazda yoğun olarak görülen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hortum bağlı su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor. Tanklarda biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale'de bugüne kadar toplam 198 metreküp müsilaj toplandığını açıkladı.

ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI
ÇANAKKALE'DE 198 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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