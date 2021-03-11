Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Malatya'ya ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Malatya'ya ulaştı

11.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Malatya'ya ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Erzincan'dan, Malatya'ya getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Erzincan'dan, Malatya'ya getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıkmalaya göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 81 ildeki gençlerde var olan millete ait hasletlerin, istiklal, istikbal, bayrak sevgisinin, tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla Valilikte bayrak teslim töreni düzenlendi.

Erzincan'dan Esranur Polatoğlu'nun Malatya'ya taşıdığı Türk bayrağı, Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Ömer Miraç Pay'a teslim edildi.Pay, Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsilen dalgalanacak ay yıldızlı bayrağı, 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aydın Baruş, Çanakkale Savaşları'nın Türk tarihinde eşsiz yeri bulunduğunu belirterek, bu savaşla Anadolu'nun bağımsız bir yurt olarak kalacağının Türk milletinin iradesiyle dünyaya duyurulduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşları'nın, bağımsızlık mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nın yol gösterici ve ilham kaynağı olduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'mız, Çanakkale'de kazanılan zafer sayesinde tüm Türk milletinin ayağa kalktığı ve Anadolu'nun işgaline asla müsaade edilmeyeceği, iradesinin açıklıkla gösterildiği bir savaş olmuştur. Çanakkale'de yatan şehitlerimiz vatan toprağımızın bekçileridir. Bu bekçiler topraklarımızda yattığı sürece bu vatan hiçbir zaman yabancı güçlere teslim edilmeyecektir. Türk milleti bu iradeyi daima göstermiştir, göstermeye de devam edecektir."

Bayrağı Malatya'ya taşıyan Esranur Polatoğlu ise Türk bayrağını teslim aldığı andan itibaren gururla taşıdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Malatya'ya ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:33:32. #1.15#
title