"Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği Zonguldak'ta
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"Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği Zonguldak'ta

11.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:50

"Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü için düzenlencek. Etkinlik için Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Karabük'ten Zonguldak'a geldi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Karabük'ten Zonguldak'a getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik'te bayrak teslim töreni düzenlendi.

Karabük'ten Narkadın Özdemir tarafından getirilen Türk bayrağı, Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Deniz Arda Kaya'ya teslim edildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk tarihinin büyük kahramanlıklara sahne olduğunu vurguladı.

Çanakkale Savaşı'nın bu kahramanlıklardan birisi olduğunu belirten Tutulmaz, "Milletimiz adına Çanakkale Savaşı yeniden var olmanın önemli aşamalarından birisidir. Proje kapsamında şanlı bayrağımızı 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehitlerimize emanet edeceğiz. Bayrağımızı Karabük'ten getiren ve Çanakkale'ye götürecek kardeşlerimizi bu şerefli görevlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemiz her geçen gün daha da gelişecek, birliğimizi daha da artıracağız ve bu bayrağı inşallah ilelebet dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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