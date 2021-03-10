Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Eskişehir'e ulaştı
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Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Eskişehir'e ulaştı

10.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:10
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Eskişehir'e ulaştı

Konya'dan yola çıkarılan ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek ay yıldızlı bayrak için Eskişehir'de devir teslim töreni düzenlendi.

Konya'dan yola çıkarılan ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek ay yıldızlı bayrak için Eskişehir'de devir teslim töreni düzenlendi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende bayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan Ezgi Ünüvar ile Erdem Barış Çömlekçi tarafından teslim alındı.

Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, projeyle vatan sevgisinin geliştirilmesi, şehitlik olgusunun milli ve manevi, yüksek insani değerle işlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını bildirdi.

Ecdadın kahramanlık destanlarını gençlerin gönüllerinde geleceğe taşıyacak bu tür etkinliklerin, tarih bilincinin yükseltilmesi, aydınlık ve hür yarınlar için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Şanlı bayrağımız, İstiklal Marşımızda da ifadesini bulduğu gibi yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden bu şafaklarda dalgalanmaya devam edecektir. Rengini şehit kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde herkese yer vardır. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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