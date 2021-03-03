Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kocaeli'ye ulaştı
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Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kocaeli'ye ulaştı

03.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:15
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kocaeli'ye ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kocaeli'ye getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kocaeli'ye getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik önünde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, İstanbul'dan Aşkın Samet Akkaya tarafından getirilen Türk bayrağı, Sakarya'ya ulaştırılmak üzere Kocaeli temsilcisi Zeynep Fatma Çayır'a teslim edildi.

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, törende yaptığı konuşmada, gençlerin İstanbul'dan gururla getirdikleri şanlı Türk bayrağını onurla teslim aldıklarını söyledi.

Kocaeli olarak bayrağı, etkinlik kapsamında bir sonraki ile gururla teslim edeceklerini dile getiren Gültekin, "Bağımsızlığımızın ve devletimizin birliğinin simgesi şanlı bayrağımız her zaman gururla dalgalanacak. Bu etkinlikte emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile geleceğimizin teminatı gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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