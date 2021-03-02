Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Muğla'ya ulaştı
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Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Muğla'ya ulaştı

02.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:46
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Muğla'ya ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Denizli'den Muğla'ya getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Denizli'den Muğla'ya getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Muğla Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Denizli'den Zübeyde Taşçı refakatinde getirilen Türk bayrağı, Muğla'yı temsil eden Elif Işıkoğlu'na verildi. Bayrak yarın Aydın'da teslim edilecek.

Vali Orhan Tavlı, törende, 18 Mart'ın tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu, bu anlamda tüm şehit ve gazileri saygı, minnet ve rahmetle andığını söyledi.

Tavlı, "Çanakkale destanının yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklara Çanakkale'ye selam olsun. Yolunuz açık olsun." dedi.

"Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Muğla'ya getirilen Türk bayrağı, Ege Bölgesi'nde dolaştırılacak. Ay yıldızlı bayrak, diğer bölgelerden getirilen bayraklarla 18 Mart'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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