Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
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Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | Güncel

Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla tüm Türkiye'de hayata geçirilen 'tam kapanma' süreci başladı.

Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla tüm Türkiye'de hayata geçirilen 'tam kapanma' süreci başladı.

Bugün saat 19.00 başlayan ve 17 Mayıs 05.00'a kadar devam edecek olan 'tam kapanma' süreci başladı. Vatandaşlar son dakikaya kadar iş ve alışverişlerini tamamlamaya çalıştı. Polis ekipleri bu süreçte vatandaşları uyararak kapanma sürecinin başladığını hatırlattı.

Ekiplerin tam kapanma uygulamasıyla birlikte İskele Meydanı, Kordon Boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Çanakkale'de 17 günlük 'tam kapanma' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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