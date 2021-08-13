Çanakkale'de 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale açıklarından, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarından, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 11 Ağustos Çarşamba günü saat 07.10 sıralarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve sürüklenmeye başlayan lastik bottakilerin yardım talebinde bulunmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. İçerisinde 17 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.

(İpek Yavaş/İHA)

Çanakkale'de 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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