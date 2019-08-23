Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı

23.08.2019 11:51

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 165 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerinde 4 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda ekipler, Koruoba, Korubaşı, Koyunevi ve Arıklı sahillerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladı. 2 organizatör şüphelisinin gözaltına alındığı operasyonda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.

Kaçaklar göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA