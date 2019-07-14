Çanakkale'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı
Çanakkale'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapılırken uygulamada yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.
Çanakkale'de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapılırken uygulamada yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.
Çanakkale'deki 15 Temmuz anma programları öncesi yapılan uygulamaya asayiş şube ekipleri ile önleyici hizmetlere bağlı resmi polisler de destek verdi. Uygulamada yüzlerce araç ve şahsın GBT'si sorgulandı. Araçlarında eksik olan sürücülere ve hakkında yakalama ve arama kararı olan şahıslara işlem yapıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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