Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15.07.2020 22:10 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:14

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çanakkale İskele Meydanı'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak saat 20.00'da başlayan etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Okunan duaların ardından sahneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Aktaş konuşmasında, "Her karışı şehit kanıyla yoğrulmuş, her toprağında, her taşın altında bir şehit hatırası olan bu kutsal diyarda, böyle bir anlamlı günde aranızda bulunmamın haklı gurur ve onurunu yaşıyorum. 4 yıl önce bu saatlerde başlayan, gecenin ilerleyen saatlerinde zirve yapan aklını kiraya vermiş, ne yaptığını bilmeyen Türkiye'yi bir Suriye, bir Mısır'a çevirmek isteyen hain güçlerin emellerine hizmet edercesine, Türk halkının üzerine bomba yağdıran, kurşun sıkan bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ordu kendi halkının üzerine, milletinin meclisinin üzerine bomba yağdırmamıştır. Türk ordusunun kıymetli üniformasını giymiş olan hain terör örgütüne mensup kişiler halkımızın üzerine bomba yağdırmış ama hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını düşünmemişler. Derslerinde; Çanakkale'yi okumayanlar, Mehmet Akif'i bilmeyenler, Seyit Onbaşıları bilmeyenler, sınavlarını soru çalarak, atamalarını terör örgütünün arkasına sığınarak gerçekleştiren bu kişiler, vatan ve millet duygusundan en uzak bir şekilde milletini de tanımadan böyle bir harekete kalkışmıştır. Bu hadsizlere haddini bildirmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkmış, yine dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz şekilde tam da 'Bu gençlik nereye gidiyor dediğimiz' bir ortamda tankın önüne yatmış, helikopteri taşlamıştır. Hiçbir millette böyle bir cesaret, böyle bir duygu ve ruh hali göremezsiniz" dedi.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşması ekranlara yansıtıldı. Program, şiirlerin okunması ve 15 Temmuz Belgesel gösterimi ile son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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