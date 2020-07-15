Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:54

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Hain darbe girişiminin 4. yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde düzenlenen tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından protokol üyeleri, sembolik şehitliklere karanfil bıraktı.

Tören, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Programa, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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