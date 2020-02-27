Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.

27.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:04
Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, 'ın 'na yasa dışı geçiş hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyü sahilindeki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.  


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler