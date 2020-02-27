Çanakkale'de 15 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyü sahilindeki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA