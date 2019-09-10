10.09.2019 15:00

Çanakkale'de 144 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 144 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale, Babadere ve Bademli köyü sahil kısmında zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 144 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA