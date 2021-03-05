Çanakkale'de 14 gün karantinaya alınan köyde süre 7 gün uzatıldı
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Çanakkale'de 14 gün karantinaya alınan köyde süre 7 gün uzatıldı

05.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:09
Çanakkale'de 14 gün karantinaya alınan köyde süre 7 gün uzatıldı

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyündeki 14 günlük karantina süresi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 7 gün uzatıldı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyündeki 14 günlük karantina süresi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 7 gün uzatıldı.

İlçeye bağlı Taban köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 19 Şubat günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ancak karantina sürecinde, pozitif vaka ve temaslı sayısında beklenen düşüş olmadı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini 7 gün uzattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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