Çanakkale'de 135 mülteci yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan son operasyonlarda toplam 135 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan son operasyonlarda toplam 135 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olaylarında toplam 135 yabancı uyruklu mülteci ve 1 organizatör yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 adet otomobil ve 135 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 1 adet otomobil ve 135 adet can yeleği ise yed-i emin otoparkına bırakıldı. Yaşanan olayla ilgili şüpheli E.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE