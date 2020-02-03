Çanakkale'de 135 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 135 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan son operasyonlarda toplam 135 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

03.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:06
Çanakkale'de 135 mülteci yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan son operasyonlarda toplam 135 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olaylarında toplam 135 yabancı uyruklu mülteci ve 1 organizatör yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 adet otomobil ve 135 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 1 adet otomobil ve 135 adet can yeleği ise yed-i emin otoparkına bırakıldı. Yaşanan olayla ilgili şüpheli E.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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