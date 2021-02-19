Çanakkale'de 13 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale'de 13 sığınmacı kurtarıldı

19.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:02
Çanakkale'de 13 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince can salıyla denize bırakılan 13 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince can salıyla denize bırakılan 13 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvacık ilçesi açıklarında bir can salı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk kara sularına bıraktığı, çeşitli ülkelere mensup 13 sığınmacı kurtarıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlerin, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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