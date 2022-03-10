Çanakkale'de 13 bin 800 doldurulmuş sigara ile 14 kilogram tütün ele geçirildi - Haberler

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Çanakkale'de 13 bin 800 doldurulmuş sigara ile 14 kilogram tütün ele geçirildi

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de 13 bin 800 doldurulmuş sigara ile 14 kilogram tütün ele geçirildi

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 13 bin 800 adet doldurulmuş sigara ile 14 kilogram tütün ve sigara üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 13 bin 800 adet doldurulmuş sigara ile 14 kilogram tütün ve sigara üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli H.E'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir sigara sarma makinası ve kompresör ile 13 bin 800 adet doldurulmuş sigara, 6 bin 200 adet boş makaron, 30 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ve 14 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan H.E, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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