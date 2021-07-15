Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bottaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bottaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında önceki gün lastik bottaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik botuna alarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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