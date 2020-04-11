Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi 24 saat görev başında
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Çanakkale, Güncel

Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi 24 saat görev başında

Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi, korona (Covid-19) virüsünün yayılmasına karşı, vatandaşlara 24 saat aralıksız hizmet veriyor.

11.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:57
Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi 24 saat görev başında

Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi, korona (Covid-19) virüsünün yayılmasına karşı, vatandaşlara 24 saat aralıksız hizmet veriyor. 4 ayrı birimi bünyesinde barındıran Acil Çağrı Merkezi'ne gelen talepler, anında ilgili birimlere aktarılıyor ve vatandaşların istekleri karşılanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale'de de önemli tedbirler alınıyor ve vatandaşların sağlığı için kurumlar el birliği ile 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Acil sağlık hizmetleri, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, belediye ve İl Özel İdaresi gibi kamu kurumlarından oluşturulan yaklaşık 325 kişilik ekip vardiyalı olarak çalışarak Çanakkale halkının sağlık, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

"37 araç ile 24 saat vardiyalı çalışıyoruz"

Çanakkale'de 37 araç ile vardiyalı bir şekilde 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, "Vefa Sosyal Destek Grubu olarak Çanakkale valimizin başkanlığında tüm ilimizdeki çeşitli kurumların katkı ve destekleri ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Faaliyetlerimiz; sağlık, gıda, market ve insanlara bedelsiz destek sağlıyoruz. Örneğin, bir vatandaşımız 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı zaman eğer sağlık sorunu varsa ve reçete yazdırması gerekiyorsa ya da iğne olması gerekiyorsa 112'ye gelen çağrımız ilgili kuruma burada hemen bildiriliyor. Yaklaşık 37 araçla 24 saate paylaştırılmış ve vardiyalanmış bir şekilde çalışıyoruz. Bir diğer hizmetimiz ise banka, para çekme ya da promosyonları alma hizmetidir. Bununla ilgili de sadece 15 aramız var. Sadece bu banka işleriyle uğraşıyor" dedi.

" 24 saat vatandaşımızın emrindeyiz"

Çanakkale'de 13 günde 2 bin 200 aileye gıda destek paketi ulaştırdıklarını da sözlerine ekleyen Köklü, "Bugün itibariye 2 bin 200 aileye ulaştık. Emekli oranımız yüksek bizim, 30 bin 800 65 yaş üstü vatandaşımız var Çanakkale'de. İzolasyon durumu tabii ki çok önemli, hepimiz de mücadele ediyoruz. İzolasyonu da tam sağlayabilmek için biz burada 24 saat vatandaşımızın emrindeyiz. Çanakkale'mizde izolasyonu daha kolay yapabiliyoruz. Biraz daha dikkatli olursak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak en doğru hareket" diye konuştu.

"Seyahat izinleri mücbir sebeplerle veriliyor"

Şehirler arası seyahatlere mücbir sebeplerin dışında hiçbir şekilde izin verilmediği söyleyen Köklü, "Seyahat izinlerini biliyorsunuz, bakanlığımızın yönerge çerçevesinde zorunlu durumlarda verdiğimiz bir konu. O durum da kişinin sağlık sorunu ya da cenazesi olabileceği gibi mücbir sebeplerden dolayı gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra buradan izin veriyoruz. İzolasyonu sağlamak adına gerekmedikçe izin vermiyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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