02.11.2019 13:47

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 kaçak göçmen ile 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale, Gülpınar ve Koyunevi köylerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonlarda 5 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. 1 kamyonet ve 1 otomobile el konuldu.

Kaçak göçmenler, jandanmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA