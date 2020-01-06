Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 108 kaçak göçmen yakalandı.

06.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:27

'de 108 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın 'na geçiş yapma hazırlığındaki 108 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyündeki zeytinliklerde 2 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 108 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı
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