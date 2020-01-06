Çanakkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

06.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:24
Çanakkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye hazırlanan 108 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü sahilinde iki ayrı yerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu grupları belirledi.

Afganistan uyruklu 108 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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