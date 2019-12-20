Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

20.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:05

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 102 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Müsellim Boğazı'nda yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Sahili açıklarında yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Midilli'ye lastik bot ile gitmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik SAGET 35 Bot komutanlığı ekiplerinin Ahmetçe altı açığında yaptığı operasyonda lastik bot ile kaçmak sityeen Afganistan uyruklulardan oluşan 52 düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra TCSG 905 Bot Komutanlığının Sivrice Burnu açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'ta ki Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA