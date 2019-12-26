Çanakkale'de 100 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 100 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 100 mülteci yakalandı.

26.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:35
Çanakkale'de 100 mülteci yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına gitmek isteyen 100 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli köyü sahilinde zeytinlik alanda saklanmaya çalışan 100 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Güney/İHA)

Kaynak: İHA
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