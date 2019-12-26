Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.

26.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40
Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Hıyarlık mevkisindeki zeytinlikte saklanan, Afganistan uyruklu 100 kaçak göçmeni yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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