Çanakkale'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3 ayrı olayda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından batma tehlikesine rağmen Türk Kara Sularına geri itilen 100 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
06.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:23

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3 ayrı olayda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından batma tehlikesine rağmen Türk Kara Sularına geri itilen 100 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının bölgede tespit ettikleri düzensiz göçmen botlarını çeşitli manevralar ile Türk Kara Sularına itmesi dikkatleri çekiyor.

Edinilen bilgiye göre, Kadırga Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından içinde 29 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Şişme lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

İkinci olayda ise Babakale açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi, içerisindeki 51 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Son olayda ise; Kadırga Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulundu. Bölgede görev yapan Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi, içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Açık denizde batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan 3 ayrı olayda 3 şişme lastik bot içerisinde kurtarılan toplam 100 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı Küçükkuyu Karakolunda karaya çıkartılarak sağlık kontrollerinden geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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