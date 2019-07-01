Çanakkale'de 10 yıl sonra yağlı direk heyecanı

ÇANAKKALE'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, 10 yıl aradan sonra ucundaki Türk bayrağını alabilmek için yağlı direk yarışması düzenlendi. Üzerine gres yağı sürülen yaklaşık 7 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak isteyen yarışmacıların verdiği mücadele ilgiyle izlendi.

Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı ve Çanakkale Boğazı'nda sabah düzenlenen etkinliklerin ikinci bölümü Yat Limanı'nda yapıldı. Değişik yaş kategorilerinde düzenlenen yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu. Yüzücüler, dereceye girebilmek için Yat Limanı'ndan denize atlayıp Golf Aile Çay Bahçesi önüne kadar kulaç attı. Etkinliklerin en ilgi çeken bölümü ise ucundaki Türk bayrağını almak için düzenlenen Yağlı Direk Yarışması oldu.

Yat Limanı rıhtımına yerleştirilen ve denize doğru uzatılan, üzerine gres yağı sürülen yaklaşık 7 metre uzunluğundaki direkten Türk bayrağını almaya çalışan yarışmacılar zorlandı. Her yarışmacı, direğe yaptığı hamlede kayarak denize düştü. İzleyenlere büyük heyecan ve keyif yaşatan yarışmada Nedim Evreşe (38), direğin ucuna kadar giderek, Türk bayrağını alıp denize atladı. Evreşe'nin Türk bayrağını kapması ardından izleyenler kendisini alkışlarken, yarışmaya dahil olanlar ise hep birlikte denize atlayarak, arkadaşını kutladı. Yarışı kazanan Nedim Evreşe, Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu tarafından yarım altın ile ödüllendirildi.

Yağlı Direk Yarışmasını bugüne kadar 9'uncu kez kazandığını belirten Nedim Evreşe, Bu bayrağı şehitlerimiz için aldım. Her şey vatan için. Bugüne kadar aldığım 9'uncu bayrak. Yaşlanmadım, daha buradayım dedi.

Kaynak: DHA