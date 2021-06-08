ÇANAKKALE'DE 10 İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
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ÇANAKKALE'DE 10 İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 98 kaçak göçmenin yakalanması ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 98 kaçak göçmenin yakalanması ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine'de 4, Lapseki'de 2 ve Gelibolu'da 1 aracı durdurarak, kontrol yaptı. İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilerek, yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 71'i Afganistan, 14'ü Somali, 7'si İran, 3'ü Yemen, 3'ü ise Eritre uyruklu 98 kaçak göçmen yakalandı. 50 can yeleği ile 2 uyku tulumu da ele geçirildi. Operasyon düzenleyen ekipler, insan kaçakçılığı şüphesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'DE 10 İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ÇANAKKALE'DE 10 İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ÇANAKKALE'DE 10 İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ÇANAKKALE'DE 10 İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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