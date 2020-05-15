Çanakkale'de 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda toplam piyasa değeri 1 milyon TL olan 10 paket içinde bin 980 doz metanfetamin ve 20 kilogram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler M.Ş. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA