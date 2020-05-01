Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması
01.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:26
Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa çeşitli sendikaların temsilcileri katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolasıyla sosyal mesafe kurallarına özen gösterilerek gerçekleştirilen törende hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.
Törene katılanlar ardına açıklama yapan DİSK Genel İş Çanakkale Şube Başkanı Metin Ceylan, tüm işçilerin bayramını kutladı.
Kaynak: AA