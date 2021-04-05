Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köy, korona virüs (Covid-19) vaka artışı gözlendiği gerekçesiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köy, korona virüs (Covid-19) vaka artışı gözlendiği gerekçesiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Engeci köyü, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar şöyle:

"Engeci köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 5 Nisan 2021 19.00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Demet Özdemir Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:28:33. #1.15#
title