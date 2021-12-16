Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğraflar arasından seçilen "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı inceledi.

Fotoğrafların çok önemli anları yansıttığını belirten Başsavcı Şahin, haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafları oyladı.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Altuğ Kürşat Şahin, emeği geçenleri tebrik etti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu! Diplomayı kendisi yapmış

Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu! Diplomayı kendisi yapmış

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title