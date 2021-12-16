Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğraflar arasından seçilen "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı inceledi.

Fotoğrafların çok önemli anları yansıttığını belirten Başsavcı Şahin, haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafları oyladı.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Altuğ Kürşat Şahin, emeği geçenleri tebrik etti.