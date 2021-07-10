Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
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Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük Covid-19 tablosunda, nüfusa oranla yüzde 75,2 ile aşılanmanın en yüksek olduğu 2'nci il olan Çanakkale, mavi renge döndü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük Covid-19 tablosunda, nüfusa oranla yüzde 75,2 ile aşılanmanın en yüksek olduğu 2'nci il olan Çanakkale, mavi renge döndü.

Kentte Covid-19 aşısı, hastanelerin yanı sıra mobil ekipler ve İskele Meydanı'nda kurulan aşı çadırında yapılmaya devam ediyor. Çanakkale'de şu ana kadar 334 bin 39 kişiye birinci doz, 182 bin 524 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. İl dışından kente gelen 39 bin 274 kişiye uygulanan aşı ile birlikte Çanakkale'de aşı yapılan kişi sayısı 555 bin 837'ye ulaştı. Aşılama oranı yüzde 75,2'ye yükselen Çanakkale, Muğla ve Kırklareli illeri ile birlikte aşılamada mavi renge dönen üçüncü kent olmayı başardı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun. Tebrikler Çanakkale ve Kırklareli. Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi!" ifadelerini kullandı.


Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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