06.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:27

Çanakkale-Çan yolunda kar yağışı

ÇANAKKALE'de etkili olan poyrazın ardından bazı bölgelerde kar yağışı da başladı. Çanakkale- Çan yolunda, kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

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