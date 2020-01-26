Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı
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Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandıÇanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.

26.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:40
Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki otluk alanda çıktı. Alanda Çan Bal Üreticileri Birliği Üyesi Cafer Uslu ve kardeşi İrfan Uslu'ya ait 100 arılı kovandan 30'u yandı. Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30 kovan içindeki yüzlerce arı da telef oldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çanakkale çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı
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