ÇANAKKALE - Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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ÇANAKKALE - Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

16.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:24

Çanakkale'den şehir merkezinden detay görüntüler Çanakkale'de kısıtlama kurallarına uyuldu.

Çanakkale'den şehir merkezinden detay görüntüler Çanakkale'de kısıtlama kurallarına uyuldu.

Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokaklarda bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdiği gözlendi.

ÇANAKKALE - Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ÇANAKKALE - Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ÇANAKKALE - Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ÇANAKKALE - Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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