ÇANAKKALE - Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Çanakkale'den şehir merkezinden detay görüntüler Çanakkale'de kısıtlama kurallarına uyuldu.

Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokaklarda bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdiği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık