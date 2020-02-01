Çanakkale bulgar sahil güvenlik botu 'kavarna', çanakkale boğazı'ndan geçti
Haberler » Güncel » Çanakkale bulgar sahil güvenlik botu 'kavarna', çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber

Çanakkale bulgar sahil güvenlik botu 'kavarna', çanakkale boğazı'ndan geçti

Bulgar Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgar Donanması'na ait Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

01.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:39
Çanakkale bulgar sahil güvenlik botu 'kavarna', çanakkale boğazı'ndan geçti

Bulgar Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', 'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bulgar Donanması'na ait Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.00'de, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgar Donanması'na ait Sahil Güvenlik Botu 'Kavarna', saat 15.10 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği 'Kavarna', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çanakkale bulgar sahil güvenlik botu 'kavarna', çanakkale boğazı'ndan geçti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler